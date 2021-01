Linnakunstnik Kristi Kangilaski ütles Sakalale, et lumelinna idee tuli tähelepanelikult ja kaasa mõtlevalt linnakodanikult, kes püüdis mahasadanud lumele kasulikku rakendust leida, ning linn haaras sellest kohe kinni.

"Kuna talv on praegu väga ilus ja me ei tea, kui palju selliseid ilusaid talvesid meil kliima soojenemise valguses veel ette nähtud on, leidsime, et tuleb võimalus ära kasutada," rääkis Kangilaski. "Praegu on tõesti palju lund ja nädalavahetuseks lubas veidi sula, sulailm on ju aga lumememmede ehitamiseks suurepärane. Ning pärast seda pidi jälle külmemaks minema. Ühesõnaga, tuli teha selline kiirreageerimine: äkki saamegi nädalavahetusel laste rõõmuks lumelinna teha."

Ürituse korraldamises mängib linnakunstniku sõnutsi suurt rolli ka see, et praegu on COVID-i aeg. "Selleks et üldse midagi lõbusat teha, tuleb seda teha väljas ning viisil, et saaks inimesi hajutada. Et oleks turvaline ja jätkuks rõõmu inimestele ka sel raskel ajal," lausus ta.

Väljakule lubatud kuni kümme seltskonda saavad loominguliselt üsna vabad käed. "Pigem on see lumeskulptuuride meisterdamine ning plaanime kolmele kõige tublimale pundile komplekteerida ka väikese auhinna – midagi head ja maitsvat," märkis Kangilaski.

Igale seltskonnale on platsil üks lumekuhi, millest saab ilma värvide ja muude lisanditeta kuju voolida.

Kuigi lund on praegu igal pool palju, niisama linnatänavatelt kokkukorjatu ehitamiseks ei sobi, sest see on must ja soolasegune.

"Selle kümne suure lumehunniku tekitamine on praegu paras trikitamine," nentis Kangilaski. "Meile tuli appi firma Stone House, kes praegu ennastsalgavalt meile seda puhast lund otsib."

Kui linn kümmet suurt puhast lumekuhja kokku ei saa, lõpeb osalejate registreerimine varem ära ja platsile lubatakse vähem inimesi.