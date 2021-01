Selleks, et tagada Härjassaare piirkonna metsade püsimine, tuleb riigimetsa majandamise keskuse (RMK) hinnangul neid järk-järgult uuendada ning seepärast tänavu talvel seal 5,3 hektarit raieküpseks saanud ja vananevat kuusikut maha võetaksegi. Valdav osa sealsetest riigimetsadest kasvab viljakatel muldadel, kus turbe- ja valikraied ei taga RMK väitel metsa uuenemist samaväärsena, nagu see praegu on. Seega on ainus mõistlik raieviis lageraie, mille järel saab istutada uue metsa.