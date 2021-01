Vallavalitsusse tungis ametnikke ähvardanud ja jälitanud mees

Majja pääses mees siis, kui üks vallavalitsuse töötajatest hakkas hoonest väljuma. Mees lükkas ta jõuga eemale ning trügis sisse. Olukorra muutis eriti ohtlikuks asjaolu, et ärritunud mees oli varem korduvalt öelnud, et tal on nuga iga päev taskus ja ta on ennegi rünnanud valla töötajat. Olukord lahenes seekord rahulikult. Vallavalitsus esitas politseile avalduse.