Viljandi vallale kuuluva osaühingu Ramsi VK juhataja Steve Võsu ütles, et Holstre külast läheb läbi mitu riigimaanteed ja seetõttu on vaja torusid paigaldada puurides, sest lahtiselt kaevata transpordiamet üldiselt ei luba. Pealegi on maastik reljeefne ja seega on enamik kanalisatsioonitorustikust surveline, mitte isevoolne.