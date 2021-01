Põhjuseks on linna- ja vallajuhtide soov vähendada võimalust, et väljastpoolt tulevate täiskasvanute tõttu nakatub klass või lasteaiarühm ning isolatsiooni peab jääma suurem seltskond. Viljandi haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie ütles, et praegu ei ole linnas lubatud ka lasteaia enda huvitegevus, et rühmad ei puutuks kokku omavahel ega ka majaväliste inimestega. Praegu ei ole üheski linnale kuuluvas asutuses ühtegi koroonajuhtumit. «Riigigümnaasiumis on üks juhtum, aga kõik on kontrolli all,» ütles Raie.