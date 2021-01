Töövõit on tohutu juba selles mõttes, et Eesti mõistes keskmise suurusega ettevõte on löönud käed sadakonda kauplust koondava Saksamaa poeketiga, kelle kodulehte vaatab iga kuu umbes 10 miljonit inimest. Siiski on see kõik alles algus. Majad on nüüdsest Horn­bachis küll müügis, kuid liiga suureks võiduks seda veel ei peeta.