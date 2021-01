Paul Järve sõnul oli valida, kas teatada apellatsiooniõiguse kasutamise kavatsusest või leppida otsusega ja kaotada edasikaebamise võimalus. "Selleks, et kohus kirjutaks ja koostaks motiveeritud otsuse, ei ole mul muid võimalusi kui kohtule teatada, et ma kavatsen edasi kaevata. Seda ma ka tegin," ütles Järve. "Praegu ma ei tea täielikult kohtu motiive. Kohus selgitas küll üht-teist, aga üks asi on suuline selgitus ja teine asi on kirjalik kohtuotsus. Need on väga erinevad."