«Kui veel aasta-paari eest oli linna koolides 2200 last ja lasteaedades üle tuhande, siis nüüd on koolides alla 2000 ja lasteaedades alla tuhande,» nentis Viljandi abilinnapea Janika Gedvil. Selline langus tähendab, et koolide ülalpidamiseks mõeldud pearaha riigilt väheneb ning linnal on tulnud haridusele ligi 100 000 eurot lisaraha leida.