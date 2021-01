Seni on kõik kujuga tehtud otsused langetanud linnavalitsus, kes on andnud mittetulundusühingule Meie Viljandi loa selle püstitamiseks, jaganud rahalist toetust ning teatanud, et kui esmaspäevaks ei esita MTÜ kõiki vajalikke kooskõlastusi, lõpetatakse mälestusmärgi eksponeerimine.

"See, mis on alates oktoobrikuust Joala kuju ümber toimunud, ei ole teinud Viljandile au. Pigem vastupidi. Joala kujust on saanud piinlik poliitilise läbisurumise võrdkuju, mis jätab pleki kogu linnale," kirjutab sotsiaaldemokraatide saadikurühma juht Juhan-Mart Salumäe linnajuhtidele.

Opositsiooni hinnangul püüavad kuju idee algatajad siluda olukorda väidetega turismi elavdamisest ja üleriigilise tähelepanu tõmbamisest, kuid nad jätavad Salumäe meelest igasuguse tähelepanuta selle, miks see kuju on furoori tekitanud. "Ka absurdsus ja ebaõiglus tõmbavad tähelepanu," kirjutab ta. "Teiste inimeste mälestuse ebaväärikas kujutamine tõmbab tähelepanu. Aga kas me tahame Viljandit just nende sõnade ja tegudega iseloomustada?"

Salumäe heidab otsustajatele ette, et protsessiga on volikogust seni täiesti mööda mindud. Tema sõnul kuulub Viljandi elanikele, mitte täidesaatvatele juhtidele ning otsuseid ei saa langetada üksikute inimeste personaalsete ambitsioonide järgi. "Selleks meil ongi demokraatlikud valimised, mis toimuvad regulaarselt, et hoida ära võimuga suvatsemine," tuletab ta meelde.

Salumäe viitab kirjas ka linnavolikogu esimehe Helir-Valdor Seedri Sakalale antud intervjuule, milles too sõnab: "Meil on volikogu, kes langetab olulised otsused." Sotsiaaldemokraatide arvates ongi praegu sõelal oluline küsimus, mis vajab otsust.

"Lõpetamaks Joala monumendi ümber lahvatanud janti, teeme oma saadikurühma poolt ettepaneku suunata küsimus volikogu kätte, kes annaks linnavalitsusele ühese juhise – kuju jätta või teisaldada," teatasid sotsiaaldemokraadid. "Kui kuju sai paigaldatud ebademokraatlikult volikogust mööda minnes, siis selle edasine saatus tuleks anda valitud esindajate kätte. Nemad on valimistel saanud volitused, et sellele asjale üht- või teistpidi punkt panna."