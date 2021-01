Esiteks positiivset kogemust, mis on seotud jalgrattaga noormehe skulptuuri saamislooga Rakveres ning mis vääriks ülekordamist lootuses, et ehk on sellest edaspidi abi nii Viljandile kui ka teistele linnadele (riigist rääkimata) ja tublidele vabaühendustele. Teiseks: nagu näib, oli Joala monumendi paigaldamise ettevalmistustöös puudu üks tähtis element, mis oli Rakvere jalgrattaga noormehe puhul olemas. Seda tähtsat elementi võiks nimetada tellija sõnastatud kontseptsiooniks. Julgen arvata, et just selle puudumine ei põhjustanud mitte ainult viltuminekut Joala monumendiga, vaid ka selle, et Tallinnas Vabaduse väljakul asuv vabadussammas on just selline, nagu on, ning kogu teostuse parim osa on klaas.