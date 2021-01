Politsei uurib, kas noore naise surma juhtumiga on seotud korgijook

Politsei sai 16. jaanuaril teate, et Vaksali tänava korterist leiti 26-aastase naise vägivallatundemärkideta surnukeha. Pärast seda hakkas sotsiaalmeedias ringlema mitmesuguste detailidega versioone juhtunust ning kõigis neis oli surma põhjusena mainitud narkootilist ainet GHB-d ehk korgijooki. Viljandi politseijaoskonna menetlusgrupi juht Dan-Kristjan Tops sõnas, et praegu on veel vara rääkida juhtumi täpsetest asjaoludest, sest politsei viib hetkel läbi menetlustoiminguid ja ootab ekspertiisi vastuseid.