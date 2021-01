Heimtali koolis õpivad elektroonilist muusikat nii õpilased kui ka õpetajad

Kolm Viljandi valla kooli said haridus- ja teadusministeeriumi ellukutsutud programmist «Klass+» toetust, et soetada ja kasutada moodsat õppevara, arendamaks koolis muusikaõpet. Sakala ajakirjanikud otsustasid minna ühte neist, Heimtali põhikooli, uurima, kuidas see muusikaõppe arendamine siis käib.