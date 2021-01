Hakatuseks kutsun üles vaatama teemale linnu perspektiivis. Mööngem, et see, mis avalikku ruumi sobib või ei sobi, on suuresti maitse ja kokkuleppe küsimus. Akadeemiline maitse on lihtsalt üks praegu privilegeeritum maitse kireval ilmaturul. Ka Eiffeli torn oli omal ajal Prantsuse vaimuinimeste jaoks häbiplekk Prantsusmaa ihul.