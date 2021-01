«Laulu- ja tantsupeole ei tule mõelda ainult siis, kui pidu juba käes. See on ikkagi järjepidev töö aastast aastasse,» ütles rahvakultuuri keskuse direktor Kalle Vister pressiteate vahendusel. «Teame ju kõik, et laulu- ja tantsupidude alustalaks on elujõuline kollektiiv, motiveeritud ja haritud ning vääriliselt tasustatud juhendaja. Palgatoetuse meede on esimene oluline samm kollektiivijuhi elukutse populaarsemaks muutmisel ja seda eriti noorte hulgas. Meede saab toimida ainult juhul, kui kohalikud omavalitsused ja kollektiivid sellega aktiivselt kaasa tulevad.»