«Orgaanika II» on noore kunstniku Maarit Mälgi teine isikunäitus. Esimene oli möödunud kevadel Tartus, osana Pallase kunstikooli lõputööst. Nüüd on ta Viljandi linnagaleriisse loonud poolmüütilise metsamaailma, kus huvitavad seened on saanud keraamiliseks skulptuuriks ning üraski uuristatud radu võib kohata linoollõikes. Näitus on interdistsiplinaarne: kunstiinimesed saavad astuda sammu lähemale loodusele ja looduseinimesed kunstile.