Klassikatähed annavad neli kontserti Viljandis

27. jaanuaril alguse saava sarja neljal kontserdil astuvad üles telekonkursi "Klassikatähed" viienda hooaja võitja ja osalejad. Kontserdid on Viljandi muusikakoolis.

Sakala keskuse direktor Jaanus Kukk ütles, et ta arvas kohe, et "Klassikatähtede" finalistide muusikaline energia võlub ka viljandlasi. "Loodan kontsertidel näha noori, kellele "Klassikatähtedel" osalejad võiksid olla nakatav eeskuju, et näidata, kuhu saab jõuda järjekindla töö ning armastusega valitud tee vastu," ütles ta.