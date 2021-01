Kui haaba kahemehesaega langetati, laulsid mulgi kultuuri instituudi naised Alli Laande eestvedamisel sellele tänulaulu. Laande, kes on 30 aastat olnud mulgi kultuuri eestvedaja ja peab mulgi kultuuri instituudis nüüd projektijuhi ametit, nentis, et vanasti tänasid inimesed ikka loodust andide eest. "Tänapäeval oleme selle ära unustanud, aga regilaulud on meil kõik olemas," rääkis ta. "Tänasime puud haabja eest ja metsa selle eest, et ta on sellise puu kasvanud."