Nädalavahetusel oli neli korstnapõlengut

17. jaanuaril kella 8.09 ajal teatati, et Viljandi vallas Sultsi külas on elumaja toas suitsulõhn ja seina sees kuulda praksumist. Põlengust andis märku ka tööle hakanud suitsuandur. Päästjad selgitasid, et korstna ümbruses põlevad soojustuseks olev saepuru ja laekonstruktsioonid. Tulekahju kustutamiseks avasid päästjad maja konstruktsioone.

18. jaanuaril kell 00.34 teatati, et Põhja-Sakala vallas Epra külas on näha suuri leeke. Päästjad selgitasid, et lausleekides põleb elumaja. Tulekahju kustutati kella 3.14ks. Inimesi majast ei leitud. Hoone muutus kasutuskõlbmatuks. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.