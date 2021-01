Konkursi projektijuhi Margit Kuhi sõnul on varasemate aastate kogemuste põhjal jõutud toimiva vormini. "Eelmine aasta näitas, et tänu mentortegevusele, kus noortele bändidele jagavad kolme kuu jooksul näpunäiteid tegutsevad muusikud, saame anda noortele tugeva ja edasiviiva inspiratsioonitõuke," rääkis Kuhi. "Nii ei ole see vaid ühel õhtul toimuv võistlus, vaid lausa arenguprogramm noortele pärimusbändidele."