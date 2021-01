Oleme suhelnud Terviseametiga ja nende korraldusel jääb rühm, milles õpilane õpib, isolatsiooni vähemalt üheks nädalaks. Kooli pidaja ega Terviseamet kogu kooli hõlmavaks distantsõppeks hetkel vajadust ei näe. Õpetajatest jäävad isolatsiooni need õpetajad, kes olid konkreetse õpilasega samas tunnis. Teised õpetajad isolatsiooni jääma ei pea. Õpetajaid on juhtumist informeeritud ning oleme valmis rakendama distants- ja hübriidõpet. Positiivne signaal on see, et ühelgi lähikontaktis olnud inimesel pole ilmnenud koroonaviirusele omaseid sümptomeid.

Kool peab kinni valitsuse ja Terviseameti soovitustest. Kõikidele õpilastele on tagatud ühekordsete maskide kandmise võimalus. Isiklikud korduvkasutatavad maskid on teretulnud ja vägagi oodatud. Ennekõike palume maske kanda avatud aladel, kus kokkupuude teiste rühmadega on suurem. Koolimajas on võimalik oma käsi desinfitseerida ja pesta mitmes kohas. Ühtlasi on üle maja kasutatud maskide kastid, et soodustada kulunud maskide vahetust. Söökla ajad on klasside vahel planeeritud nii, et söökla täitumus ei oleks kordagi 100%.