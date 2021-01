Ahimäe karjääris vajus maastur läbi jää

"Täna kella 1.30 ajal öösel sai häirekeskus teate, et Sultsi külas Ahimäe karjääris vajus sõiduk vette. Sellele reageerisid nii päästjad kui ka politseinikud. Nad selgitasid välja, et sõiduk on kaldast umbes 40 meetri kaugusel vee all ning õnneks on inimesed saanud masinast välja ja nendega on kõik korras," rääkis Viljandi politseijaoskonna välijuht Andrus Pulst.