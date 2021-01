Lõhaveres on lisaks klientidele palju personali haigeks jäänud, eriti pingeline on hooldajate seis. Hooldekodu on siiski personali haigestumisest hoolimata väga hästi hakkama saanud. Müts maha selle eest! Kliendid on väga hästi hoitud, kuigi hooldajaid on puudu.