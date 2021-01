Külaliskokk valmistas pansionaadi elanikele tavatoorainest restoraniroogi

Juba oligi osa peeneks hakitud toorainest 25-liitrises potis kerge õli sees, et see maitsed lahti lööks. Teises, veidi väiksemas anumas soojenes puljong. Seal sees oli ülejäänud köögiviljakraam. Hiljem, kui leemel maitse käes, oli kokal plaanis see ära kurnata ja supisegule kallata. Kui valmistada süüa taimetoitlastele, siis olekski see põhimõtteliselt nõnda valmis. Seekord pidi aga sisse minema ka tursafilee. Ja kõige lõpuks kookospiim.