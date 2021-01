Näitusel olevatel maalidel saab Levandi sõnutsi näha autorite salajasemaid soove, mõtteid, igatsust, meelispaiku ja portreid. Näitust rikastavad aktiskulptuurid. Esimest korda on võimalus näha makette, sealhulgas filmimaketti.

"Ootame väga, et näituse vaatajad leiavad võimaluse näituse külalisteraamatusse kirjutada igale kunstiharrastajale häid emotsioone edaspidiseks viljakaks kunstiloomeks," märkis Aire Levand.

Võimalik on kaasa osta Külli Hiiemäe-Metsari postkaardisarja "Koroona 2020". Postkaartidel on jäädvustatud hetked, mis on inspireeritud kevadisest isolatsioonist.