Pole mingi saladus, et inimene on loomu poolest mugav. Kui on võimalik mõni ülesanne kellegi kolmanda kaela lükata, siis ta seda ka teeb. Ega muidu netikauplused üha suuremat populaarsust koguks. Sina vajutad ainult nuppu ning tuba täitub rohkem ja vähem vajalike asjadega. Tarbekaupu ostame veebi kaudu juba ammu, eraldi teema on koroonatuules purjed punni saanud toiduäri. Ja pole mingi ime, et kõige edumeelsem leiutamine selles vallas käib linnas, mis on koduks Cleveronile.