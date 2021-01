Lumelükkamine Viljandi vallas on läinud suuremate tõrgeteta

Valla teedespetsialist Karl Õigus nentis, et mõnes kohas on olnud muret sellega, et öösel on tee täis tuisanud ja mõni kodanik on jäänud lumevangi ega ole hommikul õigel ajal tööle jõudnud. "Need juhtumid on üksikud," lausus Karl Õigus. "Lükkame ka kõik erateed puhtaks ning üks kodanik oli hommikul autoga sellisel kinni jäänud. Hiljem jõudis traktor sinna ja hädaline rohkem mulle ei helistanud, ilmselt sai siiski välja."