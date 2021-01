Sel esmaspäeval Viljandi linnalt oma abikaasa mälestussamba eemaldamist nõudnud Maire Joala avas oma otsuse tagamaid 14. jaanuaril ETV saates "Ringvaade". Viljandi linnapea Madis Timpson on teada andnud, et kavatseb kurikuulsa kuju mahavõtmiseks esmaspäeval ettepaneku teha, ning Maire Joala kinnitas, et talle teeb see plaan suurt heameelt.