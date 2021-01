Holstre-Polli vabaajakeskuse juhataja Tarmo Arak nentis, et kui aknast välja vaadata, paistab lund tõesti palju olevat. «Aga metsa all on seda tegelikult vähe,» jätkas ta. «Rajatraktoriga loodusliku lume peale minnes tõmbavad lindid mulla välja. Ehk tuleb ikka veel lund. Lubas küll lumetormi, aga tundus, et see läks mujale.»