Minule meenutas see istung riigikogus või Ameerika Ühendriikides toimuvat. On väga kurb, kui selline poliitika jõuab ka väikestesse valdadesse ja meie igapäevatöösse. Süüdistatakse teisi, ilma et asja endale selgeks tehtaks. Tekitatakse pingeid ja lõhesid. Kellele see kasulik on?