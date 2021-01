Maja esimesel korrusel kohe kunagise söögitoa kõrvale jääva ruumi põrandast leiti allapoole suunduv tellistega vooderdatud käik, millel oli pikkust enam kui kolm meetrit ja laiust vähem kui pool meetrit. Kuigi ühe teooria kohaselt võis see olla kunagine kemmerg, pole sellele kinnitust leitud. Käigu seintel ripuvad endiselt traatkonksud ning seega on tõenäolisem variant, et see oli omal ajal külmkamber.