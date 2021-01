Tiit Aru

(Esitati nominendiks kuus korda, esitajad Tonio Tamra, Valli Veigel, Cathlyn Eirand, Monica Heinpõld, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikurühm ning Helmut Hallemaa Viljandi linnavolikogu Eesti Keskerakonna saadikurühmast)

Tiit Aru on olnud 48 aastat Viljandimaa kergejõustiku arendaja, eestvedaja, edendaja, mentor. Ta on treener, mänedžer ja ehitaja. Ta on olnud pikki aastaid Viljandimaa kergejõustiku hing ning andnud pikaaegse panuse Viljandi spordielu arendamisse ja noorte kasvatamisse. Selle aja jooksul on kergejõustikuselts Sakala olnud üks Eesti edukamaid kergejõustikuklubisid ning tema õpilased on noppinud aastate jooksul medaleid paljudelt Eesti meistrivõistlustelt kõikides vanuseklassides.

Tema tegevus ei ole piirdunud ainuüksi noorte treenimise ja kasvatamisega ning sportlike eluviiside populariseerimisega, vaid on palju laiema haardega. Alates 1976. aastast on ta palju energiat panustanud Viljandimaa kergejõustiklaste treeningutingimuste parendamisse ja teeb seda tänaseni, olles tänavu tähistanud 80. juubelit. Tiit Aru töö tulemusena on oluliselt uuenenud Viljandi linna sporditaristu. Viimati valmis tema juhtimisel Paalalinna uus vasaraheiteväljak, tänu millele saab Viljandis taas korraldada vabariigi tasemel noorte meistrivõistlusi.

Tiit Aru peab tänaseni vabatahtlikult treeneriametit, nõustab noorsportlasi ja treenereid. Praegu on ta vabast ajast treeneriks Kelly Heinpõllule, kes on seni igas võisteldud vanuseastmes püstitanud Eesti noorte rekordeid vasaraheites.

Mai Palo

(Esitati kolm korda, esitajad Helmen Kütt, Gert Elmaste, Viljandi linnavolikogu ajutise komisjoni seenioride nõukoja poolt ja nimel ning Priit Kauba palvel seenioride nõukoja liige Helmen Kütt)

Mai Palo on põline viljandlane. Abikaasa Ilmar Paloga olid nad Viljandi matkaklubi liikmed ja jagasid ühist hobi. Sport ja matkamine on Mai Palole oluline tänaseni, tänase päevani osaleb ta jalgrattamatkadel. Vähestele on teada fakt, et Mai Palo rajas Viljandisse Tallinna reisibüroo Viljandi filiaali ning asus ekskursioone korraldama. Mai Palo on ise Sakalale antud intervjuus kommenteerinud, et sellest Viljandis ekskursiooniäri arenema hakkaski.

Mai Palo on töötanud ka raamatupoes ja olnud pikka aega selle kaupluse juhataja, kuid tema eriline roll ja tähtsus seisneb Viljandi raamatuantikvariaadi pidamises. Alates 1. juunist 1976 on Viljandis Lossi tänaval oluline ja linna kultuurielu rikastav raamatuantikvariaat, mida on Mai Palo pikka aega (ligi 45 aastat) tegevuses hoidnud.

Aastast 2002, kui Palo alustas põhikohaga tööd raamatuantikvariaadis, on sellest kujunenud paljudele viljandlastele koht, kus saab alati asjalikke nõuandeid ja vajalikke raamatuid nii õpinguteks, enesetäienduseks kui meelelahutuseks. Viljandi antikvariaat on tänu Mai Palole muutunud kohaks, mida sageli külastavad Viljandit külastavad Eesti vaimuinimesed. Samuti leiavad sinna tee ka Eestit külastavad välismaalased. Mai Palo on seal lahke ostjate võõrustaja ja asjatundlik soovitaja. Ta on loonud võimaluse raamatutele uue kodu leidmiseks.