Viljandi linnavalitsus soovib tõsta sünnitoetuse 600 euroni

Abilinnapea Janika Gedvil sõnul on linnaeelarves raha toetusteks leitud, kuid ta loodab, et keegi ei sünnita lapsi toetuse suuruse pärast. Ta nentis, et toetused, nii sünni- kui ranitsatoetus, on sümboolsed, kuid nende summade suurusega kogu riigi tabeli lõpuosas olla pole kuigi tore ning oma peresid ja lapsi tuleb hinnata.