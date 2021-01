Viljandimaal on müügiks pakkuda 2009. aastal valminud 500 ruutmeetri suurune 11 toaga villa, mille eest ostja soovib saada 1,2 miljonit eurot. Kinnisvaraportaali kuulutuses pole öeldud, kus maja asub, ega ka hoone fotosid. Sakala andmetel on see kalleim eramaja, mida on maakonnas müüa soovitud.