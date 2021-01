Üks kiitjate ja laitjate ühisjooni on see, et kohe algul tunnistavad nad ausalt: «Ma pole küll asjatundja, aga ...» Ka Viljandi linnapea Madis Timpson ja teised linnavalitsuse esindajad on ikka selle vabanduse taha pugenud: «Kes oleme meie, et kunsti kohta sõna võtta ja loomingut takistada? Kui kunstnik juba midagi teeb, küllap see peab siis hea olema.»