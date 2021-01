Läbi jää vette prantsatanud uisutaja: surmahirm tekkis siis, kui tajusin, et jää jääbki murduma

«Püüdsin kõik teha, et veest välja saada. Jää oli nii õhuke, et ainult murdus ja murdus. Tundsin, et jalad on rasked, saapad kisuvad vee alla ja kuidagi neid kätte ei saa. Surmahirm tekkis siis, kui tajusin, et jää jääbki murduma,» meenutas Aare Heinla 10. jaanuari, mida ta peab nüüd oma teiseks sünnipäevaks.