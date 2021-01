Lugeja andis Sakalale teada, et kui ta oli sõidutanud oma abikaasa kell 9.25 proovivõtupunkti juurde, oli üks auto juba järjekorras. Kui kell sai pool kümme ja väravad avati, sõitis esimene auto sisse, aga tänavalt ja autode vahelt hakkas aiaga piiratud alale voorima maskita ja maskiga inimesi. Pealtnägija sõnul jalutasid nad sisse ja välja, osa käis vahepeal suitsu tegemas ja suruti tervituseks kätt, nii et tekkis tunne, et kui mujalt viirust ei saa, siis sealt võib selle kergesti hankida. Kümme minutit pärast oma aega jõudis ka pealtnägija abikaasa proovi tegema, kuid tagantjärele mõeldes tekitas olukord, kuidas proovivõtualal käituti, tugevat kummastust.