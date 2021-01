Cleveroni juht Arno Kütt tähendas, et tal ei ole mingit erilist suhtumist sellisesse konkurentsi. «Kindlasti on see toode, mida nad teevad, täpselt sellele turule, mida siin katsetanud oleme, aga kas seal on ka mingeid ärisaladusi kaasa võetud või intellektuaalset omandit rikutud, seda tuleb veel selgitada,» rääkis ta. Nii hoiab ettevõte konkurentidel küll silma peal, kuid selleks, et teemat rohkem kommenteerida, on juhi sõnul infot veel vähe.