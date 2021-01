Kui seni on Sakala loodusküljelt läbi lipsanud rohkesti tiivulisi, keda pole ehk kõigil oma silmaga näha õnnestunud, siis kuldnokka arvame me kõik tundvat kui pereliiget. Ikkagi meie enda armas kevadekuulutaja. Aga kuipalju me seda uskumatult laia levikuga linnuliiki, kes on valitud tänavuseks aasta linnuks, tegelikult tunneme?