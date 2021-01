Üle poolteise aasta koos püsinud ning mitu korda lapitud valitsuse kukkumise peamine põhjus on kahtlustus korruptsioonis. Kahtlustus, et isik, kes on ise varem tunnistanud korruptsiooniga tegelemist, on lubanud anda soodustuste eest raha erakonnale, kes on mitu korda kriminaaluurimise all olnud ja ka süüdi mõistetud.