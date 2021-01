Aga olgugi et esialgne kuupäev on paigas, ei pruugi ettevõtmine siiski õnnestuda.

«Kahjuks hetkeolukord Viljandi järvel pole kiita, jää paksus ei ole veel piisav, et uisutada oleks ohutu, rääkimata uisuraja hooldusest,» teatas maratoni eestvedaja, Viljandi rattaklubi juht Kristjan Kivistik klubi kodulehel ning lisas, et sellegipoolest on põhjust optimismiks, sest külmakraadid on sel nädalal näitamas jõulisemaid märke, mis lubab jääl piisavalt kasvada.