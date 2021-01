«Sirge maa peal on jääd lihtne teha, aga seal rajal on ju kallakud, wallride ja nurgad, mis vajavad käsitööd. Iga õhtu kastame, eile (esmaspäeval – toimetus) tegime seda südaööni. Kui rada rohkem valmis saab, võime öelda, millal sinna sõitma pääseb,» lausus üks asja eestvedajaid, naiste hokiklubi Fellin Fuuriad mängija Kristi Seppa. «Eile oli temperatuur küll miinus kaks kraadi, aga see on veel soe. Seal on õhuke jääkiht ja kui sinna voolav vesi peale lasta, võib jää ära sulada. Seetõttu tuleb vett ettevaatlikult pritsida. Praegu üritame jääd kasvatada lume ja vee segu nurkadele ja kallakutele kinni mätsides.»