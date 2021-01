Vallavanem Alar Karu sõnul on vald otsustanud lasteaedadesse investeerida, sest aina enam peresid valib elukohaks just Viljandi valla. Seetõttu otsivad Karu hinnangul paljud pered uusarendustes või endale ise maja ehitades kodu linnast väljaspool. «Tegelikult on majad ja korterid maal palju odavamad ning tänapäeva palgatase võimaldab ka 30 kilomeetrit eemal tööl käia,» ütles ta.