Ugala uksest astus mullu sisse rohkem kui 60 000 vaatajat

Kõige enam vaatajaid kogusid 100. hooaja avalavastus "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus" (7810 vaatajat) ja septembris esietendunud 101. hooaja avalavastus "Võrku püütud" (7703). Neile järgnesid noortelavastus "Kuidas minu sai HAPKOMAH" (5753) ja muusikal "Once" (5622).

Teatri turunduse ja avalike suhete juht Kadri Asmer märkis, et 2019. aasta oli Ugalale üks paremaid: tähistati 100. aastapäeva ning ühtlasi esietendus erakordset populaarsust kogunud muusikal "Once", mida 2019. aastal vaatas ligi 20 000 inimest. 2018. aastaga võrreldes oli eelmisel aastal vaatajate arv veerandi võrra väiksem.

"Möödunud aasta pakkus väljakutseid ja ootamatuid eriolukordi, kuid Ugala teater võib olla tänulik, et suuremas mahus on olnud võimalik jätkata tööd endise hooga ning publik on endiselt meiega," lisas Asmer.