«Me mängisime ilusat hokit! Viimased neli ja pool minutit olid nii pingelised, et lõpuks nutsime, kui võitsime,» rääkis tol kohtumisel hokinaisi juhendanud ja ise samuti jääl käinud Henriette Marie Josephine Porila. «Seda, et oleksime pingesse läinud ja mõelnud, et me peame võitma, seekord ei olnud. Meil on Sädemega sama tase ja võimalus võita. Treener Ragnar Sood polnud sel mängul kohal ja selline pinge puudus. Sellisel tasemel tekib muidu ikka sooritusärevus.»