"Kontakttunnid on eelkõige õpilaste enda huvides ning kuna koroonaviirusesse nakatumine on endiselt tõusus, hindab linnavalitsus pidevalt olukorda ning on valmis vastavalt vajadusele uusi otsuseid tegema," ütles abilinnapea Janika Gedvil.

Tänasel linnavalitsuse istungil tehtud otsused kehtivad 24. jaanuarini või kuni järgmiste otsusteni.

Valitsuse korralduse järgi on 11. jaanuarist taastatud kontaktõpe nii üldhariduskoolides kui ka huvitegevuses. Huvikoolidel on lubatud ruumis korraldada õppetööd kuni 10 õpilase ja ühe juhendajaga rühmades.

Viljandi linnavalitsuse otsuse järgi pole aga lubatud huvitegevus koolieelsetes lasteasutustes ja lasteaiaealiste lastega. Samuti pole huvikoolidel, Sakala keskusel, spordikeskusel ja raamatukogul lubatud anda ruume täiskasvanute rühmiti huvitegevuse korraldamiseks. Spordikeskuses on erandiks meistri- ja esiliiga võistkonnad. Spordikeskuse ruume on lubatud kasutada ka täiskasvanute individuaaltegevusteks kuni 50-protsendilise täitumuse ulatuses. Täiskasvanute rühmiti huvitegevuse piirang on ajutine ja tuleneb haiguse levikust just täiskasvanute seas. Ühtlasi soovib linnavalitus ära oodata aastavahetuse kokkusaamiste mõju haiguse levikule, enne kui piiranguid leevendab.

Viljandi avatud noortetoa ruumides on tegevus lubatud maksimaalselt 22 inimesega, sealhulgas kaks noorsootöötajat. Noortekeskuse ruumides saab tegevusest osa võtta vaid etteregistreerimisega.

Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie paneb südamele järgida endiselt ettevaatusabinõusid. "Oleme koolide ja asutuste juhtidega suhelnud ning saanud kinnitust, et meil on varasemaga võrreldes tunduvalt suurem valmisolek korraldada tegevust teatud piirangutega ning võime operatiivsemalt reageerida juhtumite tekke korral," lausus Raie. Ta lisas, et koolijuhtide poolt on kinnitus ettevaatusabinõude kasutusest ja piisavast ressursist, kuid peavastutus ettevaatusabinõude järgmisest on eelkõige igal inimesel endal.