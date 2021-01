Kivikirves jõudis muinsuskaitsjani veerand sajandit pärast leidmist

Kuigi Viljandimaalt on leitud eri ajajärkudest paarkümmend kivikirvest, on Suislepa oma üsna haruldane. Detektori abil neid ei tuvasta ja need tulevad tavaliselt välja juhuslikult. Eestist leitud kivikirved on pärit küll eri perioodidest, kuid põhiliselt kasutati neid pronksiajal.