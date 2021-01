"Panen inimestele südamele, et nad täpselt jääolusid jälgiksid," ütles Timpson esmaspäeval Sakalale. "Viljandi järvel praegu veel kindlasti uisutada ei saa. Parem karta kui kahetseda. Ka lapsevanematele panen südamele, et nad oma järglastele eeskujuks oleksid. Ma ise olen Viljandi järve äärest ühe lapsevanema ära ajanud."

Küsimusele, kas Facebookis uisupiltide jagamine pole teatud mõttes eeskuju näitamine, vastas Timpson: "Tuleb olla jääoludes kindel. Mina teadsin mõõtmistulemustele tuginedes, et Paala järvel oli üle 10 sentimeetri jääd. Oli täiesti kindel, et see kannab mind. Ei tohi minna kohtadesse, mida te ei tunne. Linnavalitsus oli Mikk Mihkel Vaabelile andnud loa paigaldada veesilmale mõõteriist ning tema ütles, et jää paksus Paala järvel oli kohati isegi kuni 13 sentimeetrit.”