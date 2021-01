Ärge mõistke valesti, kunagiselt hittseebiseriaalilt laenatud pealkiri pole mõeldud üldse halvustavana, pigem pidasin silmas seda, et tõsielulise jutustusena kirjapandud teos räägibki Viljandi praeguste või endiste vaprate ja ilusate seiklustest. Need on inimesed, kes on edukad elu vastulöökidest hoolimata, kes leiavad alati mingi lahenduse ja triivivad läbi elumere lainete tahtekindluse, elegantsi või huumori päästevestiga.