Raamatukogus saab uudistada digimaale

Raamatukogu kodulehelt võib lugeda, et Made Balbat on 1988. aastal lõpetanud Eesti kunstiakadeemia graafika erialal ning ta on Eesti kunstnike liidu, vabagraafikute ühenduse ja kujundusgraafikute liidu liige. Ta on töötanud ka kunstiõpetajana Tallinna kunstikoolis.