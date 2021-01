Inimene kukkus Viljandi järvel läbi jää

Viljandi järve jää on praegu väga õhuke ega kanna inimest veel korralikult. Ehkki mõne koha peal on jää paksus Viljandi rattaklubi liikme Mikk Mihkel Vaabeli andmetel 8 sentimeetrit, siis suurel osal Viljandi järvest on jää paksus vaid kaks-kolm sentimeetrit, seega on seal praegu liikumine äärmiselt ohtlik. Ohutuks jää paksuseks inimesele kõndimiseks ja uisutamiseks peetakse 10 sentimeetrit. Viiratsi pool on päris lahtist vett ja keset järve lahvandusi.